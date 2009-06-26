СНБО рекомендовал Кабмину обеспечить реформу ж/д транспорта

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рекомендует Кабинету Министров обеспечить реализацию государственной программы реформирования железнодорожного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании СНБО журналистам сообщил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

Кроме того, согласно решению СНБО, необходимо принять меры по тарифному урегулированию всего транспортного комплекса страны. Кабинету Министров поручено до конца 2009 года утвердить стратегию развития железнодорожного транспорта до 2024 года, предусмотрев структурные и организационные реформы в этой сфере.