Терминал в Борисполе планируют построить в 2010 г.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №718 от 24 июня 2009 года утвердил проект и титул строения пассажирского терминала F (временного, или так называемого low-cost) на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» со сроками строительства в 2009-2010 гг.

Текст документа размещен на сайте правительства.

В соответствии с документом, общая площадь двухэтажного терминала будет составлять 20 тыс. 685,6 кв. м, пропускная способность – 700 пасс./ч.

В соответствии с распоряжением, общая сметная стоимость нового терминала составляет 413 млн. 137 тыс. грн. Из них стоимость строительно-монтажных работ составит 235 млн. 608 тыс. грн., оборудования, мебели и инвентаря – 92 млн. 674 тыс. грн., пусконаладочных работ – 2 млн. 770 тыс. грн., другие расходы – 82 млн. 085 тыс. грн.

При этом 200 млн. грн. планируется направить на строительство в этом году, остальные 213 млн. грн. – в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, проект терминала разработан ООО «Микол» и рекомендован к утверждению научно-техническим советом Министерства регионального развития и строительства.

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала F (временного) пропускной способностью 700 пассажиров в час. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машино-мест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. метров. Главный подъезд к терминалу запроектирован с привокзальной площади перед терминалом В вдоль территории, которая примыкает к терминалу С.

При этом в ноябре 2008 года, когда победителем тендера на строительство low-cost терминала в аэропорту «Борисполь» была признана украинская компания ООО «Микол», назывались сроки строительства 3 месяца. Минрегионстрой утверждал вариант, в котором указывались сроки в 6 месяцев.

По словам гендиректора «Борисполя» Бориса ШАХСУВАРОВА, терминал F из быстромонтирующихся конструкций будет обслуживать low-cost компании и чартерные рейсы, таким образом снизив нагрузку на действующие терминалы.