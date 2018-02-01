Ночной поезд Львов-Одесса будет курсировать ежедневно

До 31 января поезд курсировал через день.

Публичное акционерное общество «Укрзализныця» с 1 февраля ввело ежедневное курсирование поезда №11/12 Львов-Одесса категории «ночной экспресс». Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Львовской железной дороги».

Читайте такжеВ Украине почти половину ж/д билетов приобрели через интернет«Учитывая большую популярность среди пассажиров, с 1 февраля «Укрзализныця» устанавливает ежедневное курсирование поезда №11/12 Львов-Одесса категории «ночной экспресс». До 31 января поезд курсировал через день», - отмечается в сообщении.

В «Укрзализныце» также добавили, что время отправления и прибытия поезда остается без изменений.

Справка УНИАН. Поезд № 11/12 Львов-Одесса отправился в первый рейс 29 октября 2017 года и курсировал через день, из Львова - по четным числам месяца, из Одессы - по нечетным.

Поезд отправляется из Львова в 22:15 и прибывает в Одессу в 8:35. В обратном направлении поезд отправляется в 21:55 и прибывает во Львов в 7:55.

На маршруте следования поезд останавливается на станциях: Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка, Подольск.

Расстояние от Львова до Одессы ночной экспресс преодолевает за 10 часов 20 минут, а на обратном пути время следования составляет 10 часов.

Цена билетов регулируется коэффициентом стоимости и меняется в течение недели в зависимости от выбранного дня путешествия.

Всего в поезде 8 купейных вагонов и 2 СВ, в которых предусмотрено 348 мест.