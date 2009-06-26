Польша выделит на модернизацию аэропортов 1,1 млрд. долларов

Правительство Польши намерено выделить на модернизацию существующих в стране аэропортов более 1,1 млрд. долларов (по курсу 3,2 злотых за долар) до 2012 года.

Как передает собственный кореспондент УНИАН в Польше, по данным издания Gazeta Prawna, польский рынок авиаперевозок, несмотря на кризис, входит в 15 самых быстроразвиющихся рынков мира.

Модернизация проводится, в том числе, в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«В 2012 году во время Чемпионата Европы по футболу мы будем принимать особенно большой поток пасажиров», - сказал изданию министр инфраструктуры Цезарий ГРАБАРЧЫК, назвав главной задачей увеличение пропускной способности аэропортов.

Министр отметил, что УЕФА позитивно оценивает модернизацию польских аэропортов, и выразил надежду, что дальнейшие оценки также будут позитивными.

Он заверил, что будет предпринимать дальнейшие шаги для развития меньших аэропортов, в частности, в Лодзи и Быгдощах.

Как пишет издание, развитию рынка авиаперевозок в Польше способствует значительное количество т.н. «дешевых авиалиний», среди который венгерская Wizzair, которая с прошлого года начала работать и в Украине.

По данным газеты, только в аэропорту в Катовице (на юге Польши) Wizzair в прошлом году перевезла 1,4 млн. пасажиров из 2,5 млн. общего количества человек, воспользовавшихся услугами этого аэропорта.