Одесский порт планирует увеличить чистую прибыль

Государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) планирует в 2009 году получить чистую прибыль в размере 259 млн. грн., что на 37%, или почти 70 млн. грн., больше плана 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, такая сумма предусмотрена в финансовом плане ОМТП на 2009 год, утвержденном распоряжением Кабинетом Министров Украины № 715-р от 24 июня 2009 года.

Согласно утвержденному финансовому плану, в 2009 году порт планирует получить 1 млрд. 200 млн. грн. доходов, что на 36%, или 319 млн. грн., больше плана 2008 года.

В государственный бюджет Украины будет уплачено почти 214 млн. грн.

Кроме того, в 2009 году Одесский порт планирует вложить в собственное развитие 323 млн. грн.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт (ОМТП) – один из лидеров Украины в своей отрасли. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 14 млн. тонн сухих грузов и 24 млн. тонн нефтепродуктов в год. Ежегодно порт перегружает около 30 млн. тонн грузов, из них около 15 млн. тонн наливных, включая нефть и нефтепродукты, сжиженный газ и растительные масла. Контейнерный терминал рассчитан на перегрузку более 300 тыс. контейнеров в год.

На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона «Порто-франко».

Порт имеет 46 защищенных причалов общей протяженностью причальной линии более 9000 м.

В 2008 году ГП «Одесский морской торговый порт» увеличило грузоперевалку на 10,2% по сравнению с 2007 годом – с 31 млн. 369 тыс. до 34 млн. 562 тыс. тонн. В частности, перевалка сухих грузов по итогам года выросла на 9,2% – до 17 млн. 366 тыс. тонн, наливных – на 11,2%, до 17 млн. 197 тыс. тонн.