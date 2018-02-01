Журналисты показали новый этап строительства Крымского моста оккупантов (фоторепортаж)

В Крыму продолжается строительство моста, который должен соединить оккупированный полуостров с РФ.

Журналисты показали, как на "стройке века" оккупантов, Крымском мосту, кипит работа - растет ж/д переход.

На будущем железнодорожном переходе заметны значительные изменения, передает "Керчь.инфо".

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По словам журналистов, в пролетах появилось больше металлоконструкций, которые служат основанием под железную дорогу. Кроме того, отметили они, автомобильная дорога Керченского моста уже асфальтируется, но пока только на насыпной части.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму полностью завершили обустройство одного участка Крымского моста на острове Тузла.

Планируется, что автомобильное движение по мосту будет запущено в декабре 2018 года, а железнодорожное – в декабре 2019 года. При этом в России утверждают, строительство идет ударными темпами, и рассчитывают, что первые автомобили смогут проехать по мосту намного раньше.