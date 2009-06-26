В Николаевском порту введен в эксплуатацию комплекс

Сегодня в Николаевском морском торговом порту (НМТП) состоялся ввод в эксплуатацию нового комплекса по переработке древесины в щепу мощностью около 3-4 тыс. тонн сырья в сутки, или 700 тыс. тонн в год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, комплекс построен при содействии инвестора – компании Global Wood Holding, одного из мировых лидеров по переработке технологического сырья. В порту на территории комплекса работает компания «Ай-Си-Эл Украина», кторая даст возможность порту зарабатывать значительные средства на утилизации остатков производства.

Сырьем для переработки являются остатки деревообрабатывающей промышленности и бракованная древесина, которые не используются в производстве и сжигаются. Вся работа комплекса осуществляется на высококачественном оборудовании, часть которого была изготовлена в Украине. После переработки щепа накапливается для последующей загрузки на морские суда по направлению в страны Черноморья и Средиземноморья.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт (НМТП) соединён с морем Бугско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), количество причалов – 15, протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км.

В структуру НМТП входят портовый пункт Очаков, а также с конца 2008 года – Днепро-Бугский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса – Николаев – Херсон – Джанкой – Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества), Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Херсон –Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск.

В 2008 году Николаевский морской торговый порт увеличил перевалку грузов почти на 22% по сравнению с 2007 годом – до 9 млн. 254,5 тыс. тонн.

В первом квартале 2009 года НМТП сократил грузоперевалку на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млн. 939 тыс. тонн.