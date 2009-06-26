Инвестиции в Николаевский порт составят 217 млн. долл.

Программой развития Николаевского морского торгового порта (НМТП) до 2012 года предусмотрены строительство, реконструкция и реформирование порта на протяжении пяти лет с капитальными инвестициями на общую сумму 217 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, об этом сегодня в ходе презентации программы в порту сообщил начальник Николаевского порта Василий КАПАЦИНА.

По его словам, в частности, 163,1 млн. долл. – инвестиции непосредственно НМТП, 54,3 млн. долл. – средства частных инвесторов и операторов портовой деятельности.

Согласно сообщению, в результате этого ежегодный объем чистой прибыли порта увеличится по сравнению с базовым 2008 годом более чем в 2,8 раза и в 2015 году достигнет 52 млн. грн. Ежегодные перечисления в государственный бюджет по сравнению с 2008 годом увеличатся в 1,5 раза – до 60 млн. грн. в 2015 году.

В частности, программой предусмотрено расширение мощностей на перегрузочном комплексе нефтепродуктов (причал №14) за счет строительства двух новых причалов. Кроме того, в порту будут созданы новые объекты. В районе причалов №1 и №2 планируется строительство перегрузочного комплекса генеральных и навалочных грузов. Предполагаемый грузооборот комплекса, инвестором которого выступает «Дунайская судоходная стивидорная компания», – свыше 3 млн. тонн в год

Планируется также создание в порту комплекса по перевалке растительных масел в районе причала №3. Этот проект финансирует компания «Интелтрейд», годовая мощность комплекса – 300 тыс. тонн.

В районе причала №8 планируется создание комплекса по перевалке генеральных грузов, а в тылу причалов №13 и 14 будет создан универсальный комплекс по перевалке экспортных грузов. При этом запланировано перепрофилирование третьего погрузочного района под перевалку зерновых грузов. Мощность этого комплекса составит примерно 1 млн. тонн, его сдача в эксплуатацию планируется к началу сбора нового урожая.

Также программой предлагается реализовать инфраструктурный проект «Лихтеровочный морской терминал Бугско-Днепровского бассейна» в акватории НМТП. Строительство лихтеровочного терминала позволит вывести порты и терминалы Бугско-Днепровского бассейна на качественно новый уровень. По предварительным прогнозам, их грузовой оборот возрастет до 20 млн. тонн с учетом речных портов. Сметная стоимость проекта – 1 млрд. 162,3 млн. грн., срок окупаемости – 8,5 лет.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт (НМТП) соединён с морем Бугско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), количество причалов – 15, протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км.

В структуру НМТП входят портовый пункт Очаков, а также с конца 2008 года – Днепро-Бугский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса – Николаев – Херсон – Джанкой – Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества), Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Херсон –Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск.

В 2008 году Николаевский морской торговый порт увеличил перевалку грузов почти на 22% по сравнению с 2007 годом – до 9 млн. 254,5 тыс. тонн.

В первом квартале 2009 г. НМТП сократил грузоперевалку на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млн. 939 тыс. тонн.