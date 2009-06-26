Приказ об увольнении гендиректора аэропорта «Львов» отменен

Кабинет Министров Украины отменил приказ Министерства транспорта и связи Украины (№629 от 2 июня т.г.) об увольнении генерального директора Львовского аэропорта Александра ЗАГРЕВЫ.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№686 от 24 июня т.г.) размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее А.ЗАГРЕВА заявлял, что его незаконно освободили от должности генерального директора ГП «Международный аэропорт «Львов», и обвинял теперь уже экс-министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО в подготовке "рейдерской атаки" на аэропорт.

В то же время, по словам И.ВИНСКОГО, А.ЗАГРЕВА был уволен на основании выявленных в работе предприятия недостатков и системных нарушений по результатам проверки авиационной безопасности в аэропорту.