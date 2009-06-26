Суд оставил в силе решение о расторжении договора

Апелляционный хозяйственный суд Одесской области оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области о расторжении договора о совместной деятельности между Ильичевским морским торговым портом (ИМТП) и ЧП «Укртрансконтейнер».

Как сообщил по телефону в комментарии УНИАН председатель профсоюзного комитета ИМТП Сергей БРЫЗГАЛОВ, соответствующее решение суд принял сегодня на заседании.

По его словам, таким образом, договор подлежит расторжению, поскольку даже если «Укртрансконтейнер» подаст кассацию на решение, это не останавливает решения апелляционного суда.

Как сообщал УНИАН, 12 мая т.г. в ходе судебного заседания Хозяйственного суда Одесской области по иску прокуратуры Одесской области в интересах Министерства транспорта и связи Украины и порта к ЧП «Укртрансконтейнер» суд признал договор о совместной деятельности между Ильичевским морским торговым портом (ИМТП) и ЧП «Укртрансконтейнер» расторгнутым в связи с нарушениями его условий со стороны ЧП «Укртрансконтейнер». В то же время, «Укртрансконтейнер» решил обжаловать данное решение в апелляционном суде.

Напомним, прокуратура Одесской области обратилась с иском о расторжении договора о совместной деятельности, заключенного между ГП «ИМТП» и ЧП «Укртрансконтейнер», указывая на существенные нарушения «Укртрансконтейнером» условий заключенного договора и его неподобающее выполнение. Основными нарушениями, по мнению прокуратуры, является несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

Против договора с «Укртрансконтейнером» также выступали профсоюзы ИМТП, народные депутаты и др. В частности, в 2005 году руководители профсоюзов порта заявили о незаконности сделки с ЧП «Укртрансконтейнер». Теперь уже экс-министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ неоднократно заявлял, что выступает против совместной деятельности в портах и что в этом году такие договоры будут расторгнуты во всех портах либо сотрудничество переведут на другие формы.

Справка УНИАН. ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (НКК) – крупнейшего в России оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке стивидорных услуг. Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» подписан в июне 2005 года.