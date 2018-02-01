Власти Житомирщины обязали перевозчиков сделать тарифы в маршрутках обоснованными

С 1 февраля перевозчики должны снизить тарифы и установить цену на проезд не больше, чем +15% к стоимости, которая действовала до 31 декабря 2017 года.

Власти Житомирской области обязали перевозчиков маршруток урегулировать тарифы на перевозки пассажиров, сделав их экономически обоснованными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, уже сегодня в области проверяют, как перевозчики выполнили поручение председателя ОГА Игоря Гундича по снижению тарифов.

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Для этого по поручению Гундича управление дорожного строительства и инфраструктуры облгосадминистрации проводит проверку стоимости проезда в маршрутках области - пригородных, междугородных, и тому подобное.

Так, с 1 февраля перевозчики должны снизить тарифы и установить цену на проезд не больше, чем +15% к стоимости, которая действовала до 31 декабря 2017 года.

«Сегодня, 1 февраля, по поручению главы администрации Игоря Гундича мы проверяем, какова стоимость проезда на маршрутах. Стоимость должна быть на уровне не более 15% от той стоимости, которая была до Нового года. Сейчас мы уже проверили такие маршруты, как "Житомир – Мошковцы", "Житомир – Головино – Троянов" и другие. Первые проверки показывают, что стоимость снижена, так как и было рекомендовано. Это подтверждают люди», – цитирует пресс-служба ведомства главного специалиста транспортного отдела управления дорожного строительства и инфраструктуры облгосадминистрации Александра Бовсуновского.

Ранее, 30 января этого года, Гундич на совещании дал перевозчикам области один день для того, чтобы они снизили тарифы. С 1 февраля перевозчики Житомирщины должны были снизить стоимость проезда до экономически обоснованного уровня, установленного в результате мониторинга пассажиропотока. "Если же перевозчик не снизит тариф в указанный срок – облгосадминистрация расторгнет с ним договор", – подчеркнул тогда руководитель области. «К 1 февраля я предлагаю всем добровольно привести в соответствие цену – максимум плюс 15% к старому предновогоднему тарифу. В противном случае – мы расторгаем договоры. Другого выхода я не вижу», – добавил Гундич.

По данным облгосадминистрации, уже в ближайшее время в области будут изменены условия в договорах с перевозчиками. После этих изменений они смогут поднимать тариф только после мониторинга пассажиропотока совместно с группой профильного управления, обоснования и согласования с облгосадминистрацией.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской ОГА тщательно изучают пассажиропоток. Все эти мероприятия проводятся за того, что в области с начала этого года отдельные перевозчики повысили стоимость проезда на некоторых маршрутах.