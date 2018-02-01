В прошлом году в Украине зарегистрировали вдвое больше электрокаров

15:36, 01 февраля 2018
Транспорт/Связь
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REUTERS
фото Экономическая правда

Самой популярной маркой в Украине остается Nissan, предпочтение которому в 2017 году отдали 2666 автомобилисты (доля на рынке 81,7%).

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На второе место поднялся электромобиль BMW, который занимал в предыдущем году лишь пятую позицию (117 единиц, или 3,6% от всех регистраций).

Немного отстает от него Tesla, которая заняла третью строчку рейтинга с показателем 111 авто (доля на рынке-3,4%). На четвертом месте оказался Ford - 76 шт. (доля на рынке 2,3%), а замыкает ТОП-5 рынка электромобилей Fiat, который увеличил регистрации в семь раз до 42 единиц (доля на рынке 1,3%).

фото Экономическая правда

Отмечается, что первичные регистрации составляли почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

Напомним, по 2017 год в мире продано более 1,2 миллиона электромобилей и заряжаемых гибридов, что является новым рекордом, что на 57% больше, чем в 2016 году.

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Теги: #электрокары#электромобили в Украине