Связь 4G в Украине будет работать не у всех и с перебоями - эксперт

Первое время 4G будет функционировать далеко не у всех абонентов, а кто и воспользуется услугой в числе первых, может столкнуться с множественными перебоями связи.

Несмотря на то, что мобильные операторы Украины активно готовят своих клиентов к запуску 4G, к так называемому новому поколению интернета на сегодняшний день не готовы как сами украинцы, так и их смартфоны, сообщает портал UBR.

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Насколько известно, запуск 4G запланирован уже на весну 2018 года. Эксперты же называют подобные прогнозы "рекламными", так как сеть первое время будет функционировать точечно.

Полноценное функционирование сети может обеспечить лишь аукцион по продаже лицензий в диапазоне 1800 МГц, который запланирован на 26 февраля этого года. При этом фрагменты сетей, использующих 2600 МГц диапазон, которыми сегодня отоварили операторов, появятся не раньше лета.

Отмечается, что на запуск сети во всех областных центрах страны регулятор отвел лидирующей тройке операторов 4,5 года. Как отмечают специалисты, будет хорошо, если в 2018 4G появится хотя бы в 3-4 городах.

Что же касается скорости интернета, она, как обещают операторы, превзойдет 3G, но при этом не ударит по кошельку абонентов. Что правда, на проектные скорости мобильщики выйдут лишь через год после запуска.

Для того, чтобы опробовать новый тип соединения абонентам, скорее всего, придется заменить сим-карты, особенно если им уже более 5 лет. Конечно же, требуется и более "свежая" техника, поддерживающая формат связи. По примерным оценкам независимых экспертов, таких смартфонов в Украине в целом не более 20% от общего числа.

Несмотря на это, данные операторов более оптимистичны, хотя они не отрицают, что заменить телефоны и симки придется большинству клиентов.