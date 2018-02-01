Латвийская авиакомпания с 25 марта возобновит рейсы из Риги в Одессу

С октября 2017 года АirBaltic не выполняла рейсы в Одессу.

Латвийская авиакомпания АirBaltic с 25 марта 2018 года возобновит прямые рейсы по маршруту Рига-Одесса, которые были приостановлены с октября 2017 года. Об этом УНИАН сообщил менеджер по связям с общественностью ООО "Международный аэропорт "Одеса" Дмитрий Головченко.

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В частности, вылеты из Одессы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам в 3:40 с прибытием в Ригу в 6:15 (время местное). В обратном направлении самолеты будут вылетать по вторникам, пятницам и воскресеньям в 23:35 с прибытием в международный аэропорт "Одесса" в 2:05 (время местное).

"Начиная с июля 2018 года, количество рейсов Рига-Одесса-Рига будет увеличено до шести в неделю", - сообщил Головченко.

Он уточнил, что с октября 2017 года АirBaltic не выполняла рейсы в Одессу.

Авиаперелеты будут осуществляться на самолетах Bombardier Q400NextGen и Boeing 737.

Отмечается, что в аэропорту "Рига" пассажирам из Одессы будут доступны транзитные рейсы, которыми можно будет вылететь более чем в 60 пунктов назначения в Европе, Скандинавии, на Ближнем Востоке и других странах.

Справка УНИАН. АirBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) обеспечивает прямые рейсы из Риги в более чем 60 пунктов назначения. Компания предлагает удобные стыковки в международном аэропорту "Рига" с пунктами назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.