В этом году Одесский порт посетят 17 круизных судов

В 2017 году в Одесский порт было сделано 13 круизных судозаходов с туристами.

Судоходные компании в 2018 году планируют осуществить 17 круизных судозаходов с туристами в Одесский морской порт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации порта.

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Отмечается, что на данный момент официально подтверждено 17 судозаходов судов типа река-море.

В частности, одна из судоходных компаний планирует маршруты Киев-Одесса с туристами из США.

"Также подтвердила заходы компания "Лондон Скай", которая в прошлом году возила немецких туристов", - добавили в администрации.

В пресс-службе уточнили, что в 2017 году в Одесский порт было сделано 13 круизных судозаходов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году круизный теплоход "Принцесса Днепра" посетил Одессу 12 раз, из которых 11 судозаходов были с иностранными туристами, а также один раз иностранное судно Island Sky.

В общей сложности в прошлом году порт обслужил 3155 круизных туристов.

В 2013 году в Одесский морской торговый порт было 106 круизных судозаходов, в 2014-м - 28, в 2015 году – 13. На 2016 год порт получил 36 заявок на круизные судозаходы. При этом всего в сезоне 2016 года Одесский порт принял 5 судозаходов круизных лайнеров, обслужено более 1230 пассажиров.

Специалисты неоднократно подчеркивали, что снижение заходов круизных судов в украинские порты связано с аннексией Крыма, ситуацией на востоке Украины и пр.

В июне 2016 года президент Ассоциацию круизных портов Средиземного и Черного морей MedCruise Кристиан Павич (Хорватия) на брифинге в Одессе прогнозировал, что через 2 года количество круизных судозаходов в Черноморском регионе должно увеличиться. По его словам, после событий в Украине в 2014 году число судозаходов уменьшилось не только в Одесский морской торговый порт, а и в порты всего Черноморского региона.