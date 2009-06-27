Ирландская авиакомпания Ryanair закупит 300 пассажирских самолетов

Крупнейшая бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair планирует купить 300 пассажирских самолетов, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DDP.

О`Лири считает, что мировой экономический кризис продолжает оказывать негативное влияние на мировые авиаперевозки, однако Ryanair как малобюджетная авиакомпания обладает несомненным преимуществом в такой ситуации и в условиях кризиса сравнительно недорогие билеты на рейсы Ryanair пользуются достаточно большим спросом. "В этом году мы хотим удвоить наши доходы. Ryanair может добиться успеха в сфере авиаперевозок точно так же, как это сделала Ikea в своей сфере", - отмечает в интервью О`Лири.

В результате покупки 300 самолетов компания сможет достичь более высокого уровня перевозок и перевезти более 150 миллионов пассажиров к 2017 году. В настоящее время Ryanair располагает парком размером более, чем 180 самолетов и осуществляет рейсы в 143 города Европы.

Главными базами авиакомпании являются аэропорт города Дублин и лондонский "Стэнстед". В 2008 году авиакомпания перевезла 57,7 миллиона пассажиров. Основанная в 1985 году Ryanair является своеобразным "законодателем" мод среди малобюджетных авиакомпаний, выступая с нововведениями, направленными на оптимизацию расходов и поддержание на низком уровне тарифов на билеты.