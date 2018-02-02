Дело о хищении судов морского торгового флота Украины: НАБУ сообщило о подозрении двум лицам

В бюро отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении двум лицам в совершении преступлений относительно хищения судов морского торгового флота Украины, нанеся государству ущерб на общую сумму более 219 млн грн.

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет об экс-директоре компании Zealand Holdings Inc. и экс-президенте ЗАО СК «Си Трайдент» (100% обеих компаний принадлежат государству), которым сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Растрата имущества в особо крупных размерах»).

«Как установило следствие, экс-президент ЗАО СК «Си Трайдент» совместно с бывшим директором компании Zealand Holdings Inc. и другими должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины, с нарушением требований Законов Украины «О холдинговых компаниях в Украине», «Об управлении объектами государственной собственности», используя доверенность Мининфраструктуры Украины, осуществили отчуждение по заниженным ценам морских торговых судов African Lark, Etna, Elbrus и Everest, переданных Министерством транспорта Украины в качестве взноса в уставный фонд МХК «Си Трайдент»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких действий государству причинен ущерб на общую сумму более 219 млн грн, что подтверждено выводами судебно-экономической экспертизы.

В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

«Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов из Генеральной прокуратуры Украины по подследственности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили следственные действия на территории Одесской, Николаевской областей и в городе Киеве в рамках расследования возможных фактов злоупотреблений при закупке услуг дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах.

Мероприятия проводились в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

В результате, восьми лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица АМПУ, было сообщено о подозрении в завладении 247 млн грн госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).