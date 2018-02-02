Гройсман "взволнован" ростом цен на топливо – поручил выяснить причины

Начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять гривень за литр и достигли рекордных значений.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе и Антимонопольному комитету проанализировать причины роста цен на топливо на автозаправочных станциях.

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Об этом Гройсман заявил журналистам в ходе брифинга.

«Я поручил ГФС и АМКУ проанализировать, по какой цене топливо ввозится, какая маржа», - сказал премьер.

Премьер отметил, что взволнован ситуацией с ростом цен на топливо.

«Я взволнован ценами на топливо. На 6 грн с января месяца цена выросла на заправках», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять гривень за литр и достигли рекордных значений. По информации консалтинговой компании UPECO, по состоянию на 25 января, бензин А-92 в некоторых сетях АЗС стоил по 31,25-31,49 грн за литр, А-95 – по 32,45-32,49 грн за литр и дизельное топливо – по 29,79-29,99 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты.

21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.