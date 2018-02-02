В январе в оккупированный Крым незаконно зашли 19 грузовых судов

Всего за месяц эти суда осуществили 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии.

В январе в аннексированном Россией Крыму зафиксированы заходы 19 грузовых судов, нарушивших законодательство Украины.

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Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«В период с 1 января по 1 февраля зафиксированы заходы 19 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма», - заявили в МинВОТ.

«В общей сложности этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 18 судов под флагом Российской Федерации и 1 судно под флагом Республики Того. Следует заметить, что на рейде в акватории портов, которые используются для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Панамы, Судана, Турции, Танзании, Союза Коморских Островов и Островов Питкэрн», - говорится в сообщении.

В МинВОТ напомнили, что морские порты, расположенные в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте, являются закрытыми на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30 апреля 2014 №578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 16 мая 2014 №255 «О закрытии морских портов».

В ведомстве отметили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории Крыма и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Как сообщал УНИАН, в декабре в аннексированном Крыму зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей.