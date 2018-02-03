Сильный снегопад парализовал движение по трассе Киев-Чоп на Львовщине

По словам очевидца, спецтехника, которая должна была чистить трассу, застряла вместе с другими автомобилями.

Во Львовской области в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп. Виной всему - мощный снегопад.

Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, пишет Mukachevo.net.

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По словам очевидца, полиция на месте отсутствует. Спецтехника, которая должна была чистить трассу, застряла вместе с другими автомобилями.

Полиция Львовщины предупреждает о сложных дорожных условиях в области из-за непогоды.

"На многих участках дорог области затруднено движение в связи с погодными условиями. Будьте максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения и по возможности, воздержитесь от поездок, особенно с детьми", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Украину возвращаются дождь, мокрый снег и метели.