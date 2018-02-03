Сильный снегопад парализовал движение по трассе Киев-Чоп на Львовщине

23:43, 03 февраля 2018
Транспорт/Связь
284 0
Mukachevo.net

Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, пишет Mukachevo.net.

Читайте такжеРезкая смена погоды: после теплых выходных в Украине ударят морозы до -10° (карта)

По словам очевидца, полиция на месте отсутствует. Спецтехника, которая должна была чистить трассу, застряла вместе с другими автомобилями. 

Полиция Львовщины предупреждает о сложных дорожных условиях в области из-за непогоды.

"На многих участках дорог области затруднено движение в связи с погодными условиями. Будьте максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения и по возможности, воздержитесь от поездок, особенно с детьми", - отметили в полиции. 

Как сообщал УНИАН, в Украину возвращаются дождь, мокрый снег и метели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине#снегопад на Львовщине