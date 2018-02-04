В ГФС назвали количество авто на еврономерах и ТОП-5 стран, из которых завезли машины

По данным фискальной службы, более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

Более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

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Об этом Государственная фискальная служба сообщает в Facebook.

«В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме "транзита" и почти 748,9 тыс. автомобилей - в режиме «временного ввоза».

По состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей. Так, из ввезенных в режиме «транзита» 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, более 82,2 тыс. - с нарушением срока. Из 324,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме «временного ввоза», более 164,2 тыс. находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока», - сказано в сообщении.

Также в ГФС сообщили ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 31.01.2018): Польша - 110,7 тыс. авто; Литва - 51,7 тыс.; Германия - 19,8 тыс.; Болгария - 14,1 тыс. и Чехия -13,1 тыс.

В целом в течение 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 18 тыс. 394 протокола, по которым взыскано 109, 3 млн грн штрафов.

По ст. 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) составлено 4 тыс. 360 протоколов на общую сумму штрафов – 56,3 млн грн.

В фискальной службе напомнили, что порядок временного ввоза гражданами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины определен статьей 380 Таможенного кодекса. Ответственность за превышение сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования установлен ст. 481 ТК Украины.

Кроме того, в случаях превышения установленных ст. 95 ТК Украины сроков транзитных перевозок автомобилей, таможнями рассматривается вопрос о составлении в отношении лица, которое ввезло автомобиль, протокола о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 470 ТК Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, на Крещатике в столице состоялась акция протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Участники мероприятия требовали снизить стоимость растаможивания иностранных авто и прекратить коррупцию на таможне. По данным полиции, в акции приняли участие около 1 тыс. человек.

В начале сентября 2017 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины проводили акции протеста, перекрывая улицы в центре Киева и требуя от правительства снизить цену растаможки автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Впоследствии в ГФС сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег о законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.

22 декабря 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что автомобили, ввозимые в Украину из Литвы и других европейских стран, должны растаможиваться на общих основаниях.