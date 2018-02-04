На перевалах Закарпатья из-за снегопада образовались километровые пробки (фото, видео)
20:32, 04 февраля 2018
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Грузовики блокируют полосы, потому что обочины не очищены от снега.
Из-за ухудшения погодных условий на перевалах Закарпатья образовались километровые пробки.
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Как сообщает Мukachevo.net, грузовики блокируют полосы, потому что обочины не очищены от снега.
Поэтому транспорт должен по очереди объезжать их по встречной полосе, что и создает километровые пробки.
Осложнения движения на дорогах наблюдалось от Закарпатья в сторону Львова до села Козева, самая сложная ситуация - в районе села Мохнатое.
фото mukachevo.net
Как сообщал УНИАН, в результате сильного снегопада в высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта.
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