На перевалах Закарпатья из-за снегопада образовались километровые пробки (фото, видео)

Грузовики блокируют полосы, потому что обочины не очищены от снега.

Из-за ухудшения погодных условий на перевалах Закарпатья образовались километровые пробки.

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Как сообщает Мukachevo.net, грузовики блокируют полосы, потому что обочины не очищены от снега.

Поэтому транспорт должен по очереди объезжать их по встречной полосе, что и создает километровые пробки.

Осложнения движения на дорогах наблюдалось от Закарпатья в сторону Львова до села Козева, самая сложная ситуация - в районе села Мохнатое.

Как сообщал УНИАН, в результате сильного снегопада в высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта.