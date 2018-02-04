На перевалах Закарпатья из-за снегопада образовались километровые пробки (фото, видео)

20:32, 04 февраля 2018
Транспорт/Связь
545 0

Из-за ухудшения погодных условий на перевалах Закарпатья образовались километровые пробки.

Читайте такжеВо Львове за сутки выпало 64% месячной нормы осадков

Как сообщает Мukachevo.net, грузовики блокируют полосы, потому что обочины не очищены от снега.

Поэтому транспорт должен по очереди объезжать их по встречной полосе, что и создает километровые пробки.

Осложнения движения на дорогах наблюдалось от Закарпатья в сторону Львова до села Козева, самая сложная ситуация - в районе села Мохнатое.

фото mukachevo.net

Как сообщал УНИАН, в результате сильного снегопада в высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снегопад в Украине#трасса Киев Чоп