В Индийский океан упал самолет

Разбился авиалайнер, принадлежащий йеменской авиакомпании Yemenia Air, передает агентство Reuters. Самолет упал в Индийский океан в районе Коморских островов.

На борту воздушного судна находилось около 150 человек. Информации о том, есть ли выжившие, пока нет.

По данням телеканала CNN, авиалайнер совершал полет из столицы Йемена Саны в столицу Коморских островов город Морони и разбился за час до окончания рейса.

Представитель парижского аэропорта "Руасси-Шарль де Голль" уточнил, что А310 вылетел из Парижа в понедельник утром, а в Сане сделал промежуточную посадку.

"Мы не знаем, есть ли выжившие среди тех 150 человек, которые были на борту", - заявил вице-президент Коморских Островов Иди НАДХОИМ, находившийся в аэропорту столицы государства - городе Морони.

Место крушения самолета неизвестно, однако медик из города Мицамиули на одном из островов Коморского архипелага - Нгазиджа сообщил агентству, что его срочно вызвали в госпиталь. "Они вызвали меня в госпиталь. Они сказали, что разбился самолет", - сказал медик.