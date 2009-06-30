GM близок к продаже доли в Opel бельгийской RHJ

Автомобильный концерн General Motors близок к заключению сделки по продаже доли в Opel бельгийской компании RHJ International. Как пишет Financial Times, меморандум может быть подписан уже в ближайшее дни, сообщает k2kapital..

Согласно информации от источников, знакомых с ситуацией, RHJ International улучшила свое предложение, и General Motors, в свою очередь, "воспринял его очень серьезно". Также сообщается о том, что предложение более выгодно выглядит и с точки сокращения персонала.

При этом официальные представители General Motors и RHJ International данное сообщение пока не прокомментировали.

Напомним, что в минувшем месяце Германия достигла предварительного соглашения с канадской компанией Magna International Inc. по покупке с ее стороны европейского подразделения General Motors – компании Opel. В настоящее время переговоры о судьбе Opel между GM и Magna, в которых участвуют российский Сбербанк российская "Группа ГАЗ" активно продолжаются, однако их исход остается неясным. Меморандум о намерениях, не имеет юридической силы, поэтому GM продолжает переговоры и с другими потенциальными инвесторами, в том числе, с китайской компанией BAIC.

При этом в правительстве Германии все еще не исключают возможность банкротства немецкого автопроизводителя Opel.