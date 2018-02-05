Украинцы незаконно завезли в страну уже четверть миллиона авто на "евробляхах"

Всего в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

В Украине находится почти 425,4 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысячи с нарушением срока пребывания. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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По данным ГФС, наибольшее количество авто завезено из Польши - 110,7 тысячи авто, Литвы - 51,7 тысячи, Германии - 19,8 тысячи, Болгарии - 14,1 тысячи, Чехии -13,1 тысячи.

Согласно сообщению, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией, из них более 209,6 тысячи авто ввезено в режиме "транзита" и почти 748,9 тысячи автомобилей - в режиме "временного ввоза".

Фискальная служба отметила, что на протяжении 2017 таможнями ГФС в отношении граждан за нарушение сроков транзита составлены 18 394 протоколов, по которым применены 109,3 миллиона гривень штрафов, за нарушение сроков временного ввоза - 4360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, с осени 2017 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией во многих регионах Украины проводили акции протеста, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Впоследствии в ГФС сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег относительно законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.