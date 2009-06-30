Первый большой лайнер китайского производства взлетит в 2014 году

Первый большой магистральный авиалайнер китайской разработки поднимется в небо в 2014 году, сообщает в пятницу новостная служба Sina со ссылкой на разработчиков проекта, сообщает РИА Новости.

"К настоящему моменту уже завершено ТЭО, разработаны ключевые технические параметры строительства воздушного судна, начато инженерное проектирование", - отмечается в материале.

Предприятие по проектированию и сборке больших воздушных судов С-919 было официально создано в КНР в мае 2008 года. Уставный капитал фирмы составляет 2,7 миллиарда долларов, 31,5% акций принадлежит государству.

Новый проект запущен для ликвидации зависимости китайского авиарынка от западных производителей. В настоящее время около 50% китайского авиарынка занимает американская корпорация Boeing. По прогнозам этой компании, в ближайшие 20 лет Китаю для удовлетворения растущих потребностей в авиаперевозках понадобится как минимум 2,6 тысячи новых воздушных судов стоимостью более 200 миллиардов долларов.

Китай также приступил на нынешней неделе к проектировке крупнейшего в мире самолета-амфибии. Проект под названием "Дракон-600" предполагает создание "водоплавающего" воздушного судна размером с лайнер Airbus-320. Его предполагается использовать для тушения лесных пожаров, морского патрулирования и проведения спасательных операций на воде.

На проектировку и летные испытания самолета отведено четыре года. Его серийное производство планируется начать через пять лет. По оценкам маркетологов, в ближайшие 15 лет Китаю понадобится по меньшей мере 60 машин "Дракон-600", оценка позиций новинки на мировом рынке не приводится.

На сегодня главным проектом гражданского авиастроения КНР является малый пассажирский лайнер ARJ-21, предназначенный для внутренних авиаперевозок. Первый самолет этой серии вышел с конвейера в декабре 2007 года.

Помощь в развитии гражданской авиации китайским партнерам предлагают российские корпорации. Так, в минувшем году авиакомпания "Сухой" заявила о стремлении сотрудничать с коллегами из КНР в сфере совместной разработки гражданской авиатехники. Однако китайские авиастроители довольно прохладно отнеслись к этой инициативе. "Места в китайских планах развития авиационной промышленности по поводу самолетостроения для нас нет", - сказал ранее РИА Новости глава представительства Внешнеэкономического объединения "Авиаэкспорт" в Пекине Дмитрий Басов.

Он сообщил, в частности, что существует "проблема по совместному созданию большого гражданского самолета". "Она во многом связана не с техническими факторами, а проблемой обслуживания самолета и его сопрягаемости", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "российское законодательство в этой сфере и технические нормы остаются практически на уровне 80-х годов прошлого столетия, китайские партнеры это прекрасно понимают, и это их не устраивает".

Российский эксперт сообщил, что наиболее активно обсуждаемым РФ и КНР проектом в области авиастроения сейчас является совместная разработка и создание тяжелого вертолета. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в октябре 2008 года во время визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Москву.

Кроме того, Китай закупает у России 14-тонные авиадвигатели для истребителей и 12-тонные - для оснащения создаваемых совместно с Украиной тяжелых транспортных самолетов.

Более успешно на китайском рынке действуют западные авиастроители. Так, в минувший вторник концерн Airbus сдал в эксплуатацию свой первый лайнер, полностью китайской сборки. Самолет А-320 сошел с конвейера в городе Тяньцзинь, где находится первая в своем роде за пределами Европы производственная линия авиаконцерна.

Сборка самолетов Airbus стартовала в Тяньцзине 15 января. Комплектующие для них поставлялись из Германии, а также от китайских производителей. Всего в нынешнем году производственная линия концерна Airbus в КНР намерена выпустить с конвейера пять самолетов, в следующем году - 12.

В феврале крупнейший европейский авиаконцерн также заключил соглашение с китайской стороной о строительстве в городе Харбин предприятия по производству запчастей к Airbus.