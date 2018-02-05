Оккупанты бахвалятся очередным этапом строительства Крымского моста (фоторепортаж)

Железнодорожный пролет Крымского моста – это сборная металлическая конструкция весом 580 тонн, включающая более 40 основных элементов.

Оккупанты приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива.

Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщается на сайте "Крымский мост".

Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более 2 км, который соединится с аркой.

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"Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани", - рассказал заместитель гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрий Петухов.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму полностью завершили обустройство одного участка Крымского моста на острове Тузла.

Планируется, что автомобильное движение по мосту будет запущено в декабре 2018 года, а железнодорожное – в декабре 2019 года. При этом в России утверждают, строительство идет ударными темпами, и рассчитывают, что первые автомобили смогут проехать по мосту намного раньше.