В Украине продолжают расти цены на заправках

Ряд крупных сетей АЗС за выходные подняли цены на топливо на 0,1-1 грн за литр.

Розничные цены в сетях АЗС Украины на бензин и дизельное топливо продолжают свой рост: со 2 по 5 февраля они выросли на 0,1-1,08 грн за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Согласно сообщению, например, в сети SOCAR все бензины и ДТ подорожали на 14 коп. за литр, до: А–92 – 31,99 грн, А–95 – 32,99 грн, А–95 Премиум – 33,99 грн, ДТ – 30,49 грн, ДТ Премиум – 32,49 грн.

На станциях AMIC в Киеве цена топлива увеличилась на 30 коп. за литр, до: А–92 – 31,29 грн, А–95 – 32,29 грн, А–95 Премиум – 33,29 грн, ДТ – 27,79 грн, ДТ Премиум – 31,29 грн.

Также в сети оператора «Татнефть-АЗС-Украина» (Полтавская и Харьковская области) топливо подорожало на 0,96-1,08 грн за литр, до: А–92 – 28,80 грн, А–95 – 29,34 грн, А–95 Премиум – 30,18 грн, ДТ – 27,30 грн.

В то же время отмечается, что на АЗС Marshal в Харьковской области цены снизились на 10 коп. за литр, до: А–92 –28,20 грн, А–95 – 28,70 грн, ДТ – 26,70 грн.

Согласно информации UPECO, таким образом, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли до: А–92 – 29,44 грн за литр, А–95 – 30,23 грн за литр, А–95 Премиум – 31,45 грн за литр, ДТ – 28,07 грн за литр, ДТ Премиум – 30,47 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.