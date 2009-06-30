Проверить мобильный в базе данных можно будет после 30 сентября

Владельцы мобильных телефонов смогут осуществить проверку наличия кодов IMEI собственных мобильных телефонов в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов в Украине только после 30 сентября 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

«В последнее время значительно увеличились количество обращений граждан по поводу внесения кодов IMEI собственных мобильных телефонов в обобщенную базу данных», которую ведет УГЦР. При этом «большинство людей обеспокоено тем, нужно ли регистрировать свой мобильный телефон?», - говорится в пресс-релизе.

УГЦР сообщает, что сегодня, по решению Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), база данных кодов IMEI мобильных телефонов наполняется кодами IMEI лишь тех мобильных телефонов, которые ввезены и ввозятся из-за границы импортерами после 30 марта 2009 года, и такими, которые остались в реализации после 28 марта т.г.

Поэтому, как сообщили в УГЦР, сегодня «проверять наличие кодов IMEI собственного мобильного терминала» в базе данных «нет никакого смысла», так как они «пока еще не внесены» в базу данных.

«Проверку кодов IMEI такого терминала», - отмечается в сообщении УГЦР, можно будет осуществлять только после 30 сентября т.г. - эти коды будут внесены в обобщенную базу данных «по предоставлению операторов до 30 августа 2009 года» без участия сегодняшних абонентов операторов.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети опертора.

Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 05.02.2009 № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучательных устройств”, установлены требования к пунктам реализации мобильных телефонов: в каждом пункте реализации терминалов должна быть обеспечена возможность проверки наличия в обобщенной базе данных кодов ИМЕИ мобильных терминалов, которые покупается; пункт реализации должен быть оборудован компьютерной или другой техникой с доступом к сети Интернет; в каждом пункте реализации в присутствии покупателя должна быть обеспечена возможность проверки исправности и выполнения всех заявленных производителем функций терминала, который покупается. Согласно решения НКРС, возможность проверки должна быть предоставлена в каждом пункте реализации после 30.06.2009 года.

Кроме того, решением НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.

Как сообщал УНИАН, согласно решений НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положения о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года, не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов, без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов инфорационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).