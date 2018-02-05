Украина и Грузия договариваются о взаимном признании удостоверения водителя

Стороны отметили высокий уровень эффективности межведомственного сотрудничества МВД Украины и Грузии, в частности, в области полицейской деятельности.

Правительства Украины и Грузии готовят соглашение по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения.

Читайте такжеМВД хочет сократить срок действия водительских прав до двух летОб этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны отметили высокий уровень эффективности межведомственного сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран, в частности, в области полицейской деятельности.

«Наши дружественные народы должны вместе преодолевать трудности, возникающие на нашем пути. Эффективная работа правоохранительных органов Украины и Грузии безусловно будет положительно отмечена гражданами обеих стран», - сказал Аваков.

По его словам, сейчас приоритетными направлениями в сотрудничестве является подготовка соглашения между правительствами Украины и Грузии по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и оптимизация механизмов взаимодействия в целях эффективного межведомственного противодействия трансграничной преступности в рамках межправительственного соглашения о борьбе с преступностью от 2011 года.

В свою очередь грузинский дипломат подчеркнул, что тесное взаимодействие является свидетельством качественных партнерских отношений между Украиной и Грузией.