Минтрансcвязи объявило конкурс инвестпроектов по вокзалу в Донецке

Министерство транспорта и связи Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (№ 711 от 6 августа 2008 г.) «Об утверждении Порядка привлечения инвесторов для строительства и/или реконструкции объектов в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» объявляет конкурс по отбору инвестиционных проектов/предложений для реконструкции существующего вокзала станции Донецк.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, общая сумма инвестиций, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (№ 107 от 22 февраля 2008 г.) «Об утверждении Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», составляет 200 млн. грн.

Срок представления конкурсных предложений – до 10 августа 2009 года.

Вокзал находится на балансе Донецкой железной дороги.