Минтрансcвязи объявило конкурс инвестпроектов по вокзалу в Донецке
К Евро-2012
Министерство транспорта и связи Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (№ 711 от 6 августа 2008 г.) «Об утверждении Порядка привлечения инвесторов для строительства и/или реконструкции объектов в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» объявляет конкурс по отбору инвестиционных проектов/предложений для реконструкции существующего вокзала станции Донецк.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Согласно сообщению, общая сумма инвестиций, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (№ 107 от 22 февраля 2008 г.) «Об утверждении Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», составляет 200 млн. грн.
Срок представления конкурсных предложений – до 10 августа 2009 года.
Вокзал находится на балансе Донецкой железной дороги.