В ЕС создадут универсальную "зарядку" для мобильных

11:21, 30 июня 2009
Транспорт/Связь
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К следующему году

Десять крупнейших производителей мобильных телефонов -  Apple, Samsung, LG, Research In Motion, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, NEC, Qualcomm и Texas Instruments – договорились о совместной разработке универсального зарядного устройства, которое станет доступно потребителям уже в следующем году, сообщает k2kapital..

Универсальная "зарядка" заменит более 30 разновидностей устройств, которые сейчас используются для телефонов различных марок. В Европе зарядные устройства будут оснащены стандартным разъемом micro USB.

По оценкам британского издание Times, в настоящее время в Европе используется порядка 400 млн. мобильных телефонов, при этом каждый год объем продаж новых устройств достигает 185 млн. Компании, участвующие в соглашении, контролируют до 90% рынка мобильных телефонов.

К разработке универсального зарядного устройства для мобильных телефонов производителей подтолкнули многочисленные требования со стороны организаций по защите окружающей среды, которые были недовольны огромными объемами утилизации старых зарядных устройств.

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