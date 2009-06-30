В ЕС создадут универсальную "зарядку" для мобильных

Десять крупнейших производителей мобильных телефонов - Apple, Samsung, LG, Research In Motion, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, NEC, Qualcomm и Texas Instruments – договорились о совместной разработке универсального зарядного устройства, которое станет доступно потребителям уже в следующем году, сообщает k2kapital..

Универсальная "зарядка" заменит более 30 разновидностей устройств, которые сейчас используются для телефонов различных марок. В Европе зарядные устройства будут оснащены стандартным разъемом micro USB.

По оценкам британского издание Times, в настоящее время в Европе используется порядка 400 млн. мобильных телефонов, при этом каждый год объем продаж новых устройств достигает 185 млн. Компании, участвующие в соглашении, контролируют до 90% рынка мобильных телефонов.

К разработке универсального зарядного устройства для мобильных телефонов производителей подтолкнули многочисленные требования со стороны организаций по защите окружающей среды, которые были недовольны огромными объемами утилизации старых зарядных устройств.