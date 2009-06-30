Доставка газет и журналов по подписке подорожает

В Украине тарифы на прием и доставку средств массовой информации (СМИ) по подписке с 1 января 2010 года вырастут в среднем на 28%.

Новые тарифы утверждены приказом Министерства транспорта и связи Украины (№ 665 от 10 июня 2009 г.) «Об утверждении тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке», текстом которого располагает УНИАН.

В частности, на 27,9% вырастут тарифы на прием подписки на один абонемент. Например, сегодня стоимость приема подписки на один абонемент продолжительностью семь месяцев – год стоит 305 грн., а с 1 января 2010 года – 390 грн.

Стоимость доставки одного экземпляра газеты формата А3 на 4 полосы с 1 января 2010 года вырастет на 28,4% и будет составлять 11,61 грн. Стоимость доставки одного экземпляра журнала за каждые полные или неполные 50 грамм веса с 1 января 2010 года будет составлять 46,44 грн., что на 28,4% больше, чем сегодня.