В Днепропетровской области перевозки грузов снизились

В Днепропетровской области за январь-май 2009 года объемы грузовых перевозок всеми видами транспорта сократились на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 31,642 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, за указанный период грузооборот составил 12,276 млрд. тонн/км, что на 32,4% меньше, чем за январь-май 2008 года.

В разрезе видов грузоперевозок автомобильный транспорт региона за 5 месяцев нарастил объемы на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3,278 млн. тонн при одновременном сокращении грузооборота на 3,8% – до 807 млн. тонн/км.

Железнодорожным транспортом оправлено 28,28 млн. тонн грузов, что на 32,4% меньше, чем за январь-май 2008 года, при грузообороте 11,46 млрд. тонн/км (меньше на 33,6%). Авиационным транспортом Днепропетровской области за отчетный период перевезено 600 тонн грузов, что на 40,2% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Грузы доставлялись чартерными рейсами в страны Азии и Африки.