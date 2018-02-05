Аэропорт Черновцов хотят назвать в честь Каденюка

Отмечается, что в Черновцах на прошлой неделе зарегистрировали петицию с предложением переименовать улицу Гагарина на улицу Каденюка.

Международный аэропорт «Черновцы» хотят назвать в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

Об этом сообщил городской голова Алексей Каспрук, передает корреспондент «Молодой буковинец».

«Присутствовал на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. Со слов близких Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международном аэропорту «Черновцы», – сказал Каспрук.

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Он добавил, что для этого необходимо письменное согласие семьи, трудового коллектива аэропорта и проведения общественных слушаний.

«Я думаю, эти ходатайства будут поддержании и такое решение со временем будет принято», – сказал городской голова.

Отмечается, что в Черновцах на прошлой неделе зарегистрировали петицию с предложением переименовать улицу Гагарина на улицу Каденюка.

Справка УНИАН. Первый космонавт Украины Леонид Каденюк родился в селе Хотинского района Черновицкой области.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Умер Леонид Каденюк 31 января во время утренней пробежки в столичном парке.