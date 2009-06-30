«АвтоКрАЗ» в первом полугодии выпустил 100 автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам января-июня 2009 года выпустила 100 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ.

По его словам, за первое полугодие 2009 года было собрано около 100 автомобилей, потребителям отгружено около 350 автомобилей. Из общего объема отгруженной продукции украинским потребителям поставлено 50%, столько же – на экспорт.

По информации С.САЗОНОВА, на складах предприятия накопилось 550 нереализованных автомобилей.

Гендиректор холдинга также сообщил, что на второе полугодие 2009 года компания наработала ряд контрактов по странам дальнего зарубежья. «Предполагается более чем в пять раз увеличить поставки в Российскую Федерацию и другие страны СНГ», – сказал он.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобилей.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.