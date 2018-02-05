4G на пороге: связь четвертого поколения обещают запустить уже весной, но пока в крупных городах

Запуск 4G в небольших городах будет возможен после проведения тендера в диапазоне 1800 МГц, который состоится в конце февраля.

Операторы мобильной связи весной 2018 года запустят 4G-связь в крупных городах и областных центрах, запуск 4G в небольших городах будет возможен после проведения тендера в диапазоне 1800 МГц, который состоится в конце февраля.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил менеджер по регуляторным вопросам и цифровым технологиям компании «Киевстар» Максим Савченко.

«В первую очередь операторы включат базовые станции для 4G в диапазоне 2600 МГц, поскольку тендер на эти частоты состоялся первым. Такие базовые станции будут работать в местах, где сосредоточено много абонентов: крупные города, областные центры, пункты пересечения границы», - сказал Савченко.

Он отметил, что, согласно требованиям лицензионных условий, запуск 4G-связи в диапазоне 1800 МГц позволит операторам предоставлять услуги 4G не только в крупных городах, но и по всей стране.

По словам Савченко, оператор "Киевстар" запустит 4G-сети ориентировочно в конце марта - начале апреля 2018 года, после завершения всех формальностей, связанных с тендером на частоты 2600 МГц, и после получения разрешения Украинского государственного центра радиочастот на запуск базовых станций.

Как сообщал УНИАН, операторы lifecell и Vodafone планируют начать первые запуски 4G в конце марта - начале апреля в крупных городах Украины.

31 января 2018 года НКРСИ провела конкурс по продаже частот в диапазоне 2600 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G.

По результатам торгов lifecell выиграл первый и второй лоты с ценой 601,6 млн грн и 307,65 млн грн при стартовых 572 млн грн и 293 млн грн соответственно

«Киевстар» выиграл третий и четвертый лоты по стартовой цене – 293 млн грн, а также пятый лот с ценой 303,3 млн грн при стартовой цене 286 млн грн.

Компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, выиграла шестой лот с ценой 345 млн грн при начальной стоимости 286 млн грн, также компания выиграла седьмой лот по стартовой цене 286 млн грн.

21 декабря 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о проведении тендера на получение лицензий для внедрения 4G в диапазоне 1800 МГц в конце февраля, итоги тендера подведут в начале марта 2018 года.