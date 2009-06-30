Найден один выживший в авиакатастрофе у Коморских островов

Спасателям удалось обнаружить одного выжившего в результате авиакатастрофы самолета Airbus A310-300 авиакомпании Yemenia Air, сообщает Reuters.

Он был спасен у Коморских островов.

Выживший - ребенок, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных медиков.

Информации о состоянии ребенка, а также о его национальной принадлежности пока не поступало.

Напомним, что до этого было обнаружено несколько тел погибших. Поиски ведутся при участии двух самолетов французских Военно-воздушных сил и корабля Военно-морских сил Франции. Проведение спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями. Самолет летел из парижского аэропорта "Руасси-Шарль де Голль". Он совершил посадку в столице Йемена г.Сане, и следовал в г.Морони, который расположен на основном острове Коморского архипелага. На борту самолета находились граждане Франции и Коморских островов.

На борту самолета, совершавшего рейс IY626 из столицы Йемена Саны в столицу Комор город Морони, находились 142 пассажира и 11 членов экипажа.