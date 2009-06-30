Suzuki опровергает объединение с Volkswagen

Исполнительный директор японской автомобильной компании Suzuki Осаму Сузуки опроверг слухи о возможном альянсе с немецким автопроизводителем Volkswagen.

"До настоящего момента у нас не было никаких контактов (с Volkswagen)", - заявил Сузуки.

На прошлой неделе появилась неофициальная информация о том, что Suzuki и Volkswagen могут создать альянс путем покупки последним 10% пакета акций японского автопроизводителя.

Напомним, 7 мая Volkswagen договорился о слиянии с Porsche. Руководители компаний согласились создать"интегрированную автопроизводящую компанию", которая может объединить под одной крышей до 10 торговых марок. Однако 18 мая представители Volkswagen заявили, что переговоры отложены на "неопределенный период времени", сообщает K2Kapital.