АвтоКрАЗ презентовал самосвал с кабиной над двигателем

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) презентовала самосвал КрАЗС 20.0 с компоновочной схемой «кабина над двигателем».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация автомобиля состоялась 28 июня в Кременчуге во время проведения «АвтоКрАЗШоу-2009».

Как заявил генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ, новый перспективный самосвал КрАЗС20.0 (6х4) грузоподъемностью 20 тонн с компоновочной схемой «кабина над двигателем» имеет каркасно-панельную кабину, которая является оригинальной разработкой конструкторов «КрАЗа». Самосвал оснащен двигателем ЯМЗ-6501.10 (Euro 3), однодисковым сцеплением MFZ 430 и коробкой передач 9JS200ТА. Он имеет новую конструкцию балансирной подвески задних колес, новую переднюю ось, рулевой интегральный механизм и целый ряд других конструктивных изменений, ранее не применявшихся на автомобилях КрАЗ. Новая кабина имеет высокую эргономику рабочего места водителя, современную новую панель приборов, рассчитана под установку различных двигателей, включая V-образные, адаптирована под установку рулевого управления справа.

По словам С.САЗОНОВА, "уже в этом году самосвал пройдет сертификацию и со следующего года мы сможем производить его малыми сериями".

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13% или 572 автомобиля - до 3 634 автомобилей.

Холдинговая компания “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн, что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.