"Укрзализныця" достроит Бескидский тоннель в Карпатах еще до лета

"Укрзализныця" планирует 25 мая завершить строительство Бескидского тоннеля в Карпатах.

Национальный перевозчик "Укрзализныця" планирует 25 мая 2018 года завершить строительство нового Бескидского тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз, сообщил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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"Ставим задачу завершить строительство Бескидского тоннеля 25 мая 2018 года", - сказал Кравцов.

Как сообщал УНИАН, строительство нового тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз, было начато 29 октября 2013 года. Новый тоннель построен на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, который был возведен еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке и находится в аварийном состоянии.

Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия. Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и пролегает на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда гривень, из которых 1,5 миллиарда гривень предусмотрены на монтажные работы.

Ранее в "Укрзализныце" прогнозировали, что строительство тоннеля будет завершено в четвертом квартале 2017 года, а поезда начнут курсировать по новому тоннелю в 2018 году.