Омелян обещает, что инфраструктура в Украине станет лучше на 86 миллиардов

Также глава Мининфраструктуры озвучил приоритетные направления в отрасли на следующий год.

Инвестиции в отечественную инфраструктуру, которые будут направлены прежде всего на ремонт автомобильных дорог, развитие железнодорожного сообщения и обновление подвижного состава "Укрзализныци", составят более 86 миллиардов гривень в 2018 году, сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"В 2018 году в инфраструктуру будет инвестировано более 86 миллиардов гривень. Каждая четвертая закупка в системе Prozorro – это инфраструктурный проект", - сказал Омелян.

Также он озвучил основные приоритеты отрасли на 2018 год: масштабное восстановление автомобильных дорог, внедрение программы безопасности движения, обновление подвижного состава "Укрзализныци" и запуск корпоративного управления компании, а также борьба с коррупцией, развитие портов и привлечение стратегических инвесторов в отрасль, продолжение реформы "Укрпошты", принятие пакета инфраструктурных законопроектов, развитие цифровой инфраструктуры.

Министр рассчитывает, что финансирование дорожной отрасли в этом году составит около 50 миллиардов гривень, из которых Дорожный фонд составит 32,6 миллиарда гривень, 6,4 миллиарда гривень – дополнительные бюджетные программы, около 6-7 миллиардов гривень запланировано поступлений от таможенного эксперимента.

Он также отметил, что более 18 миллиардов гривень будет направлено на закупку и обновление подвижного состава "Укрзализныци". Кроме этого, на развитие морской отрасли в 2018 году должно быть направлено 4,3 миллиарда гривень, а также 3,8 миллиарда гривень - на развитие авиационной сферы.

"Объем капитальных инвестиций аэропорта "Борисполь" - 2,3 миллиарда гривень, "Львова" – 34 миллионов гривень, но я уверен, что эта цифра вырастет к концу года. 800 миллионов гривень запланировано на развитие региональных аэропортов, и мы начнем с аэропорта Одессы. 681 миллион гривень будет потрачено "Украэрорухом" на поддержку безопасности полетов», - сказал Омелян.

Также он сообщил, что объём капитальных инвестиций "Укрпочты" в 2018 году составит 500 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года в Украине было отремонтировано около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет. На финансирование дорожной инфраструктуры в 2017 году было направлено около 20 миллиардов гривень.