"Укрзализныця" хочет распродать тысячи списанных вагонов

На данный момент госпредприятие владеет 10 тысячами грузовых вагонов, которые подлежат списанию.

Национальный перевозчик акционерная гокомпания "Укрзализныця" планирует в 2018 году выставить на продажу через электронную площадку Prozorro.Продажи списанное имущество, включая грузовые вагоны, и выручить от его реализации 2 миллиона гривень.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на брифинге в Киеве.

"Укрзализныця" - крупнейший распорядитель имущества в Украине. У нас есть 10 000 грузовых вагонов, подлежащих списанию. Мы планируем выставлять эти лоты на продажу через Prozorro.Продажи. В 2018 "УЗ" планирует выручить от продажи списанного имущества 2 миллиона гривень", - сказал Кравцов.

Также и.о. главы "Укрзализныци" заявил о планах по выставлению на аукционах в Prozorro.Продажи 5-10% свободного парка грузовых вагонов для продажи услуг грузоперевозки.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов заявлял о планах по использованию 100% подвижного состава для продажи услуг по грузоперевозке через Prozorro.Продажи.