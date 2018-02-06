"Укрзализныця" хочет распродать тысячи списанных вагонов

15:29, 06 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Фото УНИАН

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на брифинге в Киеве.

"Укрзализныця" - крупнейший распорядитель имущества в Украине. У нас есть 10 000 грузовых вагонов, подлежащих списанию. Мы планируем выставлять эти лоты на продажу через Prozorro.Продажи. В 2018 "УЗ" планирует выручить от продажи списанного имущества 2 миллиона гривень", - сказал Кравцов.

Также и.о. главы "Укрзализныци" заявил о планах по выставлению на аукционах в Prozorro.Продажи 5-10% свободного парка грузовых вагонов для продажи услуг грузоперевозки.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов заявлял о планах по использованию 100% подвижного состава для продажи услуг по грузоперевозке через Prozorro.Продажи.

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