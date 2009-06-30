АвтоКрАЗ разработал бюджетный самосвал

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) создала бюджетный автомобиль КрАЗ-65055-038-02.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ 28 июня в Кременчуге во время проведения «АвтоКрАЗШоу-2009».

«В 2009 году компания свои усилия направляет на сохранение своего присутствия на рынках, своих постоянных партнеров, дилерской сети. Для привлечения покупателей среди предусмотренных мер удовлетворение запросов тех, кто имеет невысокий бюджет. С этой целью разработана конструкция так называемого бюджетного автомобиля КрАЗ-65055-038-02, который, сохранив все качества наиболее продаваемой модели самосвала КрАЗ-65055-054-02, за счет оптимизации конструкции Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13% или 572 автомобиля - до 3 634 автомобилей.

Холдинговая компания “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн грн, что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.