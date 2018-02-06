Все региональные центры страны соединят качественные дороги - "Укравтодор"

С 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках программы развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы планирует соединить все региональные центры страны качественными дорогами, сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности зампредседателя Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Харченко.

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"В среднесрочной перспективе планируем осуществлять строительство, реконструкцию, текущий и средний ремонты в соответствии с государственной программой развития дорог на 2018-2022 годы... Согласно этой программе, наша основная задача - за пять лет соединить качественными дорогами все региональные центры страны. Это даст импульс экономическому развитию страны", - сказал Харченко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что в этом году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тысячи километров дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 миллиардов гривень.

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 миллиардов гривень.

По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

С 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.