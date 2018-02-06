В "темном интернете" продают базу клиентов "Новой почты" - СМИ

16:53, 06 февраля 2018
Транспорт/Связь
564 0
plus.google.com

Об этом сообщает Украинская правда с ссылкой на страницу в Facebook консультанта по кибербезопасности Егора Папишева.

Читайте также"Новая почта" пожаловалась на ГФС: уже пятый день вмешиваются в работу компании

"Сегодня обнаружен факт продажи неустановленными лицами базы данных клиентов "Новая Почта". Таких баз две: первая содержит информацию около полумиллиона человек, с персональными данными в разбивке ФИО/телефон/город/серия и номер паспорта/email. Вторая - 18 миллионов записей, но с меньшей детализацией (только ФИО и телефон)", - написал Папишев.

фото facebook.com/zverenkov

Отмечается, что кіберексперту удалось связаться с продавцом и проверить качество информации. Ему предоставили произвольный кусок базы, а также дали возможность проверить информацию по номерам телефонов.

"Номера принадлежали совершенно разным людям из разных городов и никак не были связаны друг с другом. Ответ пришел меньше, чем за пять минут, и содержала абсолютно точные и свежие данные о клиентах (включая изменено, в связи с недавним замужеством, фамилия одной из них)", - пишет кіберексперт.

"Для дополнительной проверки я задал еще несколько телефонных номеров, которые априори не могли быть использованы в сервисе Новой Почты (это корпоративные номера) - их в этой базе не оказалось", - добавил он.

Издание Internet.ua сообщает, что продавец вышел на связь с российского почтового сервера и указал цену в 1500 гривен за подробную базу.

Пресс-служба "Новой почты" в комментариях под постом отметила, что база не является актуальной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter