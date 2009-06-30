Минтранс Франции в 2007 г. выявил неполадки в работе самолета А310

Разбившийся в ночь на вторник у побережья Коморских островов самолет A310 йеменской авиакомпании был в хорошем рабочем состоянии перед вылетом из столицы Йемена Саны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление авиакомпании.

"Самолет был технически исправен и вылетел без каких-либо технических проблем", - цитирует агентство слова представителя руководства компании Мохаммеда аль-Сумайри (Mohammed al-Sumairi). По данным министра транспорта Франции, в 2007 году французскими инспекторами были выявлены многочисленные неполадки в работе самолета А310, потерпевшего крушение во вторник. Однако Сумайри отвергает все обвинения французской стороны.

Ранее министр транспорта Йемена Халед Ибрагим аль-Вазер (Khaled Ibrahim al-Wazeer) говорил, что йеменский самолет A310 прошел в мае полную техническую проверку под контролем экспертов компании Airbus. Проверка проводилась в соответствии с международными стандартами.

На борту самолета, совершавшего рейс IY626 из столицы Йемена Саны в столицу Комор город Морони, находились 142 пассажира и 11 членов экипажа. Во вторник утром спасатели обнаружили на месте крушения фрагменты разбившегося самолета, тела нескольких погибших. Одному пассажиру - пятилетнему ребенку - удалось выжить. Компания Airbus ранее заявила, что окажет содействие в расследовании обстоятельств и причин трагедии, для чего в ближайшее время отправит на Коморы группу технических специалистов.