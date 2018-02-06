Украина с 1 мая запустит прямые авиарейсы между Киевом и Дели

В Минэкономразвития отметили, что запуск прямых авиарейсов позволит наладить тесные связи между гражданами и бизнесом для реализации успешных проектов.

Украина с 1 мая запустит прямые авиарейсы между Киевом и столицей Индии Дели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на слова первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

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"С 1 мая 2018 Украина запускает прямые рейсы Киев - Дели, чтобы бизнес и граждане могли лучше сотрудничать и увеличивать количество успешных проектов", - сказал Кубив.

Также вице-премьер призвал индийских инвесторов принять участие в приватизации украинских государственных предприятий, модернизации промышленности и развитии IT-инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Индия занимает четвертое место в структуре украинского экспорта с долей в 5,2%.