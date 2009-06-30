Ющенко в сентябре откроет в Туркмении ж/д мост

Президент Украины Виктор Ющенко в сентябре посетит Туркмению с официальным визитом и примет участие в церемонии открытия железнодорожного моста через реку Амударью, построенного украинскими строителями, сообщило Туркменское телевидение.

Такая договоренность достигнута во вторник между Ющенко и президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе телефонного разговора. В целях расширения взаимовыгодного туркмено-украинского сотрудничества, главы двух государств договорились поручить внешнеполитическим ведомствам своих стран начать подготовку к обмену визитами Бердымухамедова и Ющенко. Сроки визита главы Туркмении на Украину будут согласованы по дипломатическим каналам, а визит Ющенко состоится в сентябре этого года, чтобы глава Украины принял участие в торжественной церемонии открытия железнодорожного моста. Строительство этого важного для Туркмении объекта стоимостью 123 миллиона долларов было начато еще при первом президенте страны Сапармурате Ниязове. Сроки его сдачи неоднократно переносились по различным причинам. В январе 2008 года президент Бердымухамедов по итогам проверки предъявил украинской компании "Укртрансстрой"серьезные претензии, обвинив ее в невыполнении своих контрактных обязательств и срыве строительства важного для Туркмении объекта. Тогда глава Туркменистана потребовал в короткие сроки исправить все недостатки, пригрозив, в противном случае, приостановить сотрудничество Туркмении со всеми украинскими компаниями.