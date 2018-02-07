Посольство Украины в США напомнило, как украинский "Руслан" помог в запуске Falcon Heavy

Месяц назад украинский самолет использовался при транспортировке части главного обтекателя ракеты.

Посольство Украины в США напомнило, как украинские «Авиалинии Антонова» приняли непосредственное участие в подготовке запуска ракеты Falcon Heavy, предоставив свой самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки составляющих ракетоносителя.

Соответствующее заявление появилось в Facebook посольства. Отмечается, что Ан-124 использовался при транспортировке части головного обтекателя ракеты, «с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет как украинский "Руслан».

В посольстве указали, что месяц назад украинский самолет преодолел 3 613 км в течение 4,5 часов, обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.

Владелец SpaceX Илон Маск в Twitter сообщил, электромобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос в ходе запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, уже движется к Поясу астероидов.