Посольство Украины в США напомнило, как украинский "Руслан" помог в запуске Falcon Heavy

09:49, 07 февраля 2018
Транспорт/Связь
1040 0
Агентство Reuters

Соответствующее заявление появилось в Facebook посольства. Отмечается, что Ан-124 использовался при транспортировке части головного обтекателя ракеты, «с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет как украинский "Руслан».

В посольстве указали, что месяц назад украинский самолет преодолел 3 613 км в течение 4,5 часов, обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.

Владелец SpaceX Илон Маск в Twitter сообщил, электромобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос в ходе запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, уже движется к Поясу астероидов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Исторический запуск Falcon Heavy
Теги: #Антонов#Falcon Heavy#Руслан